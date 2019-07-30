الطيران المدني تفتتح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة

كتب- طه عبيد:

افتتحت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولي ومبنى الركاب الجديد رقم (2) عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وزيادة قدرته الإستيعابية بتكلفة حوالي مليار جنيه ليكون جاهزًا للزيادة المرتقبة في أعداد الأفواج السياحية الوافدة من وإلى مدينة الغردقة إحدى أهم مدن الجذب السياحي العالمي.

قال الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في بيان، الثلاثاء، إنه جرى إنشاء مدرج للطائرات بطول 4 كم بتكلفة 486 مليون جنيه بإضاءة الليد، ضمن أهداف خطة التحديث لرفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات المصرية وزيادة القدرة الاستعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية من خلال خطة محكمة بإستغلال الإمكانيات المتاحة وترشيد النفقات بما يتناسب مع كثافة التشغيل والزيادة فى أعداد الركاب القادمين إلى مصر، يستوعب مبنى الركاب الجديد نحو 7.5 مليون راكب سنويًا، تم تركيب أحدث الأجهزة الأمنية حسب المواصفات الدولية والعالمية وتوفير أفضل الخدمات المقدمة للمسافرين، يحتوي المبنى على صالتي سفر ووصول و11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة الحافلات، ويستحوذ المبنى الجديد على 45% من إجمالي رحلات التشغيل بالمطار وتحول إليه معظم الرحلات الأوروبية والداخلية.

من جانبه أكد الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية المطارات، يضم المبنى عدد 72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب بالإضافة إلى كاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولي ومنظومة السيور ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين من خلال العمل بنظام نقل آلي يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين، وكذلك تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى بالأبواب بإجمالى 486 كاميرا وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الأوتوماتيكى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية بمنطقة Sorting Area وأجهزة الكشف عن المتفجرات ، وتطوير السقف المعلق لصالتى السفر والوصول الدولى بإجمالى 17500م2، وتحديث نظام الإضاءة وإستخدام اللمبات الموفرة للطاقة ورفع كفاءة منظومة الإنارة، وكذلك تنسيق وتجميل الموقع العام للمطار ورفع كفاءة دهان المبنى من الداخل، وكذلك تطوير عدد 35 من خطوط تموين الطائرات بإنشاء 56 نقطة لخدمة عدد 27 طائرة ، فضلًا عن تطوير حقل الطيران بالمطار بعدة مشروعات أهمها إنشاء ممر رئيسى بطول 4000 وعرض 60 م وعدد 6 وصلات تربط بين الممر الرئيسى والتاكسى الموازى وإنارتهم وتنفيذ أعمال الحماية من السيول .

حضر الافتتاح الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار حسن التهامي أمين عام الوزارة وقيادات وزارتي الطيران والسياحة.