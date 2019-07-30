وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية

كتبت- داليا شبل:

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الاثنين، اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أكد الوزير الأهمية التي توليها الوزارة للمشروعات الجديدة والتي تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء جامعات جديدة يسعي لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي.

وخلال الاجتماع تابع الوزير معدلات التنفيذ والإنشاء في جامعات الجلالة، والملك سلمان، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والجامعات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبنى سويف، مشيدًا بمعدلات العمل داخل هذه المشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسير العمل داخل هذه المشروعات ودعمه الكامل لها، باعتبارها محور تنموي هام لخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الموجودة بها هذه الجامعات،

كما أكد وزير التعليم العالي على توفير متطلبات العملية التعليمية شاملة المعامل البحثية وأماكن للإعاشة والترفيه والأنشطة الطلابية والرياضية كما أكد الوزير علي وضع جدول زمني للانتهاء من كل مشروع على حدة.

تناول الاجتماع متابعة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات التكنولوجية الجديدة والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم ٢٠١٩/٢٠٢٠

وأكد الوزير إعطاء الأولوية القصوى في العمل، وضمان توفير العناصر اللازمة للعملية التعليمية بها على أكمل وجه، وتفعيل المواقع الإلكترونية للجامعات الثلاث (قويسنا، والقاهرة الجديدة، وبني سويف) تزامنا مع فتح باب التنسيق الحالي للتقدم للدراسة بها

وناقشت اللجنة تطورات العمل في إنشاء مشروعات جامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأكد الوزير على أهمية هذه الجامعات باعتبارها تمثل نموذجا للجامعات الحديثة، مشيرًا إلى أنها تكون صرحًا علميًّا مميزًا على مستوى مصر والشرق الأوسط.

كما استعرضت اللجنة آليات تصميم وتنفيذ البنية المعلوماتية التحتية اللازمة لهذه الجامعات لتأهيلها كجامعات ذكية.