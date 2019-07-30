حزب إرادة جيل يناقش استعداده لانتخابات "الشيوخ"

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقد حزب إرادة جيل اجتماعا أمس، بحضور المهندس تيسير مطر رئيس الحزب، لعدد من رجال السياسة والعمل التنفيذى والوزراء السابقين والنواب السابقين وأساتذة الجامعات؛ لبحث سبل تطوير الحزب والاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح الحزب في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرى الاتفاق على جذب المزيد من القيادات السياسية أصحاب الخبرة لدعم مسيرة الحزب وتشكيل هيئة عليا قوية وتبنى مشروع سياسي جماهيرب.

حضر الاجتماع اللواء محمدأبوشادي، وزير التموين السابق، والدكتور مسعد عويس، نقيب الرياضيين، والنواب السابقين شيرين أحمد فؤاد وبدر صقر وماجد السيد، والدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور عثمان محمد عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية، بجامعة ٦ أكتوبر، ورئيس حزب الأمة عصام الشافعي وفاروق أمير، عضو اتحاد الصناعات.