وزيرة البيئة تناقش تطوير المحميات وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

كتب ـ محمد نصار:

استقبلت وزيرة البيئة، محافظ جنوب سيناء، لاستعراض خطة الوزارة بالتنسيق مع المحافظة لتطوير المحميات خاصة منطقة "البلو هول" التي تعتبر واجهة ومزارا عالميا بالإضافة لمدخل محمية أبوجالوم.

وبحسب بيان اليوم، تطرق الاجتماع إلى خطة تطوير المنطقة؛ لأهميتها السياحية وسرعة اعتماد خطة إدارة الأنشطة البحرية بالمنطقتين من حيث خريطة توزيع الأنشطة البحرية والطاقة الإستيعابية للمنطقتين من الزوار وحصر وتقنين أوضاع الكافيتريات الموجودة بالمنطقة وسرعة تنفيذ السقالات البحرية بالمنطقتين لإحكام السيطرة والرقابة عليهما.

وأكدت الوزيرة، دعم وزارة البيئة لمحافظة جنوب سيناء من أجل تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة "مدينة خضراء" بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتحويل قرية غرقانة بمحمية نبق لقرية صديقة للبيئة وبناء منازل جديدة وآمنة صديقة للبيئة لأهالى المنطقة فى إطار توجه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين إضافة إلى توفير ورش للحرف والصناعات اليدوية للأهالى للعمل بها بدلاً من الإعتماد على الصيد كمصدر رئيسى للدخل والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر بالمنطقة.

كما تم الاتفاق على دعم المحافظة، بعدد من الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الإستخدام لتوزيعها على المنشأت والمواطنين بالمحافظة ونشر ثقافة إستخدامها والإعتماد عليها كبديل للأكياس البلاستيكية والتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والكائنات البحرية والحيوانات والطيور وذلك لدعم جهود وخطة وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء للحفاظ على البيئة ومنع إستخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها تدريجيا بالأكياس المصنوعة من القماش.