رئيس جهاز 6 أكتوبر: افتتاح توسعة وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى المركزي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، افتتاح توسعة وحدة رعاية الأطفال بالمستشفى المركزي، بالمدينة، بإضافة 5 أسرة، لتصبح الطاقة الاستيعابية للوحدة ٩ أسرة، و٤ أجهزة تنفس، بحضور الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة نجلاء أبوالوفا، مدير عام الإدارة الصحية بمديرية 6 أكتوبر، والدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى المركزي بـ6 أكتوبر، والمهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، ومديري الإدارات بالجهاز، ووحيد القماح، وكيل مجلس الأمناء.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو جلال، مدير المستشفى المركزي بـ6 أكتوبر، في بيان، الثلاثاء، أن التردد الشهري يبلغ 920 مريضًا، وجرى استقبال 55 ألف مريض خلال الـ6 أشهر الماضية، ويبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية 24 ألف حالة شهريًا، مشيرًا إلى أن المستشفى تضم أول وحدة لرعاية الأطفال بمدينة 6 أكتوبر، و3 غرف عمليات، منها غرفة عمليات عظام مجهزة.

وشددت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على ضرورة تكاتف الجهاز التنفيذي، مع الأجهزة الشعبية، ومجلس الأمناء، بمدينة 6 أكتوبر، لتحقيق المستهدف من المبادرات الصحية، وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هذا المستشفى أمانة ومسئولية، ويقدم خدماته للشرائح المتوسطة والأقل دخلا، وسيتم تنفيذ توسعة عاجلة للعيادات الخارجية بالممر المجاور للمستشفى، وكذا إقامة مباني سهلة الفك والتركيب في روف المستشفى، بجانب أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى من قبل مجلس الأمناء بتكلفة تقدر بـ10 ملايين جنيه، كما سيتم عمل توسعة للمستشفى عن طريق طرح مبنى جديد ملحق بها.