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    اليوم.. وزير القوى العاملة يترأس أول اجتماع لـ"مكافحة عمل الأطفال"

    10:29 ص الثلاثاء 30 يوليو 2019
    اليوم.. وزير القوى العاملة يترأس أول اجتماع لـ"مكافحة عمل الأطفال"

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    يترأس وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018- 2025)، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلاً عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن، وخطة العمل المستقبلية والأولويات الملحة حتى نهاية عام 2019.

    وبحسب بيان اليوم، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن اللجنة التوجيهية الوطنية هى لجنة ثلاثية التمثيل تشكلت برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية الوزارات والمجالس والجهات الوطنية والدولية الشريكة ذات الصلة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية بهدف دعم تنفيذ ومتابعة وتقييم الأنشطة الرامية لمكافحة عمل الأطفال بمصر.

    وأوضح أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الإسراع بالقضاء على أسوء أشكال عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن في مصر" (ACCEL Africa) المنفذ من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، والذي يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بسبب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.

    وزارة القوى العاملة مكافحة عمل الأطفال وزير القوى العاملة

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