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"كأني عملت جريمة".. رسالة جديدة من ريهام سعيد (فيديو)

07:17 ص الثلاثاء 30 يوليه 2019
"كأني عملت جريمة".. رسالة جديدة من ريهام سعيد (فيديو)

ريهام سعيد

القاهرة- (مصراوي):

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من برنامجها "صبايا".

وقالت ريهام في الفيديو: "ربنا هو اللي وفقنا في اللي إحنا بنعمله وكل حاجة كانت بالصدفة، وفضلنا نشتغل بجدية شديدة جدًا".

وتابعت: "مينفعش أخليك تروح ناحية حد وتسيب حد وهو مظلوم ومبيبقاش ليا علاقة بحد".

وأضافت: "مهما كان هيكلفني ده ومهما كنت ماشية عكس، وكأني أكتر واحدة عملت جرم في البلد دي، مع إني قضيت 14 سنة من عمري ما بعملش غير كل خير".

يذكر أن ريهام سعيد أصيبت بمرض "بكتيريا الوجه"، وصرحت بأنها مازالت تواجه خطورة المرض، لكنها قررت العودة للعمل؛ هروبًا من الاكتئاب الذي تعاني منه.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRehamSaeedOfficial%2Fvideos%2F649331172302743%2F&show_text=0&width=560

ريهام سعيد مقطع فيديو فيس بوك برنامج صبايا

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