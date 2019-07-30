"كأني عملت جريمة".. رسالة جديدة من ريهام سعيد (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من برنامجها "صبايا".

وقالت ريهام في الفيديو: "ربنا هو اللي وفقنا في اللي إحنا بنعمله وكل حاجة كانت بالصدفة، وفضلنا نشتغل بجدية شديدة جدًا".

وتابعت: "مينفعش أخليك تروح ناحية حد وتسيب حد وهو مظلوم ومبيبقاش ليا علاقة بحد".

وأضافت: "مهما كان هيكلفني ده ومهما كنت ماشية عكس، وكأني أكتر واحدة عملت جرم في البلد دي، مع إني قضيت 14 سنة من عمري ما بعملش غير كل خير".