تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 38

السويس 24 38

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 39

نخل 21 37

نويبع 28 39

طابا 28 36

كاترين 20 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 27 38

ابو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35​