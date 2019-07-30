"شعري بدأ يقع".. رسالة جديدة من شريف مدكور عن علاجه بالكيماوي (فيديو)

القاهرة- (مصراوي):

نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيس بوك"، أعلن فيه تفاصيل جديدة بشأن رحلة علاجه من مرض السرطان، وتلقيه العلاج بالكيماوي.

وقال شريف في الفيديو، إنه يتلقى العلاج الكيماوي بإحدى العيادات الخاصة في شارع التحرير بالدقي.

ووجّه شريف نصيحة لمن يتلقون علاج الكيماوي بأخذ نوع من الدواء لعلاج القيء بعد جلسة الكيماوي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الدواء مرتفعة، لكنه يقلل الشعور بالتعب عقب الجلسة.

وأكد شريف أن شعره بدأ يتساقط، بنسبة وصلت إلى 25%، ولا بد أن يحلق الشعر بماكينة كهربائية قبل أن يتساقط حتى لا يشعر بالرهبة أثناء التساقط، لافتًا إلى أنه يستخدم نوعًا مرتفع الثمن من الشامبو يقوي جذور الشعر ويقلل من تساقطه.

وخضع شريف مدكور، خضع لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم، مايو الماضي، عقب اكتشافه الإصابة بسرطان القولون، وظل محجوزًا داخل المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية، وخرج بعدها وعاد مجددًا إلى برنامجه.