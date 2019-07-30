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"الإنتاج الحربي": بعض موظفي "التموين" يتكاسلون عن حل مشكلات المواطنين

08:00 ص الثلاثاء 30 يوليه 2019
"الإنتاج الحربي": بعض موظفي "التموين" يتكاسلون عن حل مشكلات المواطنين

المهندس مصطفى الصادق

كتب- محمد سامي:

قال المهندس مصطفى الصادق مدير إدارة النظم والحواسب في وزارة الإنتاج الحربي، إن أي طلب يتم تقديمه على البطاقة التموينية سواء بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي أو غيره، لا يستغرق تنفيذه 15 يومًا، قبل أن يتم الانتهاء من البطاقة وطباعتها وتسليمها إلى المواطن عبر مكتب التموين التابع له.

وأضاف الصادق في حوار خاص ينشره "مصراوي" لاحقًا، أن المركز ينفذ ما يطُلب منه في إطار مؤسسي شامل، قائلًا إن هناك مقترح تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب لوزير التموين لفتح منافذ للإنتاج الحربي خاصة بمنظومة التموين في مختلف المحافظات.

ويتم دراسة هذا المقترح الآن في إطار تحول الدولة للنظام الرقمي: "وإذا تم الموافقة على هذا المقترح من قبل الحكومة فنحن على أتم الاستعداد".

من ناحية أخرى، أوضح مدير إدارة النظم والحواسب في وزارة الإنتاج الحربي، أن بعض العاملين في مكاتب التموين يتكاسلون في الرد على المواطن ويرسلونه إلى مركز نظم المعلومات والحواسب لوزارة الإنتاج الحربي، رغم أنه يمكنه مساعدته بسهولة ويسر وبشكل آلي، ولذلك تم الاتفاق مع مديريات التموين على تجميع المشكلات وإرسالها من خلال إيميل المديرية المعتمد إلى إيميل مركز نظم المعلومات من أجل حلها دون الحاجة إلى حضور المواطن بنفسه للمركز.​

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وزارة الإنتاج الحربي البطاقة التموينية منظومة التموين حل مشكلات المواطنين

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