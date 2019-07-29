"شؤون المرأة" بالخارجية الأمريكية يشيد باللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد رفيع المستوى من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لشئون المرأة العالمية برئاسة رحيمة قندهاري، كبيرة مستشاريين ومديرة وحدة شؤون المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية والتى تزور مصر حاليًا، هدفت الزيارة التعرف على مجهودات مصر في مجال القضاء على ختان الإناث، وذلك بحضور كل من توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأكدت "مرسي"، في بيان الاثنين، إن حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجهة ضدها أحد أهم المحاور التى تعمل عليه مصر حاليًا، مشيرة الى جهود الدولة في مجال حماية المرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات.

واستعرضت "مرسي"، الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية في مجال مواجهة قضية ختان الإناث، مشيرة إلى ان مصر بدأت العمل في هذه القضية منذ عام 2002، وفى عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم توسيع أهداف البرنامج ليصبح "البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" بوزارة الدولة للأسرة والسكان عام 2009، ولكن واجهت مصر شكل من أشكال الردة بعد ثورة 2011.

واشارت إلى أنه في عام 2016 أطلق المجلس القومي للمرأة مسح اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ الاقتصادية ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع الاجتماعي لعام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي نفس العام تم تغليظ العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان الأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق اصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت.

كما نص في مادة أخرى على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".

وأوضحت أنه في عام 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وأطلقت اللجنة بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام حملة "أحميها من الختان" بجميع المحافظات، كما تطلق اليوم حملة "طرق الأبواب"والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى الأهالي في القرى والنجوع والكفور وتوعيتهم وجهاُ لوجه المشكلة وأبعادها القانونية والمجتمعية والدينية والصحية.

وأكدت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بصدد الإعداد لمؤتمر منظمات العمل الأهلى فى مصر لعرض جهودها فى مجال القضاء على ختان الإناث وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أشارت الى التعاون القائم بين وزارة الخارجية ممثلًا في مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية في الدولة لإعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى من أجل تعزيز دور المرأة في صنع وحفظ وبناء السلام والتصدي للإرهاب والتطرف، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000، والذي نص على أهمية اتخاذ المزيد من التدابير لتفعيل دور المرأة في كافة مستويات صنع القرار وفي منع الصراعات وحلها وفي حفظ وبناء السلام.

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