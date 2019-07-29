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جامعة الأزهر تنعي طالبًا بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام

08:39 م الإثنين 29 يوليو 2019
جامعة الأزهر تنعي طالبًا بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام

جامعة الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

نعت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، الطالب يوسف زاهر بدير، بالفرقة الرابعة، قسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام بنين، والذي وافته المنية ليلة أمس، إثر هبوط حاد ومفاجئ في الدورة الدموية.

وتقدمت الجامعة بخالص التعازي والمواساة إلى أهله، وذويه، وزملائه، وأساتذته، فإنها تسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء، وأن يمن على أهله وأصدقائه ومحبيه بالصبر والسلوان.

جامعة الأزهر الشريف محمد المحرصاوي كلية الإعلام
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