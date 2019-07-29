فريق طلابي بهندسة المطرية يصنعون بدلة تساعد العمال على رفع الأوزان الثقيلة

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كتب- محمد قاسم:

تمكن فريق طلابي بكلية هندسة المطرية، من ابتكار بدلة تعمل بنظام ضغط الهواء تساعد العمال على رفع الأوزان الكبيرة.

وذكرت الجامعة في بيان أن "البدلة مجهزة لمساعدة العمال في رفع الأوزان مما يقلل من العبء الملقى على كاهل العمال فيمكنهم من زيادة معدل الإنتاج والحماية من المخاطر التي يتعرضون لها في حال رفع الأوزان الثقيلة".

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، إيماناُ بالدور الفعال الناتج عن دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التي تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفاً أن الجامعة بها العديد من المبتكرين الشباب الذين يقومون بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع، وتنافس على المستوى العالمي.

وأوضح الدكتور محمد فتوح عميد كلية هندسة المطرية أن المشروع يعمل على تطوير المصانع والمخازن وزيادة الإنتاج وحماية العامل من الإصابة التي قد يتعرض لها إذا حمل هذه الأوزان بمفرده.

وأضاف أن البدلة لها استخدامات أخرى مثل "نقل الأثاث أو الأجهزة المنزلية"، لافتًا إلى أن أهم ما يميز هذه البدلة هي بساطة التصميم وتكلفتها القليلة وسهولة التحكم فيها حيث أنها مصممة بحيث يمكن تغيير أطوال وأحجام أجزائها لتناسب حجم مرتديها.

وأشار إلى أن الفريق الطلابي تحت إشراف دكتور ياسر شعبان أستاذ بقسم التصميم الميكانيكي بكلية هندسة المطرية صنع نموذجًا مبدئيًا يقوم برفع حوالي 90 كيلو.

وأضاف أنهم طوروا النموذج ليصل الوزن المرفوع إلى حوالي 150 كيلو، بحيث يرتديها العامل فتكون كجزء منه يستطيع من خلالها رفع الأوزان الثقيلة في الأماكن التي لا يصل إليها "الكلارك" أو التي لا تستدعي وجود "كلارك".