وزير النقل يتابع تنفيذ 4 محاور على النيل بمحافظتي أسوان وقنا

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كتب - أسامة عبدالكريم:

تفقد وزير النقل، أعمال إنشاء محاور كلابشة على النيل ومحور بديل خزان أسوان ومحور دراو على النيل بمحافظة أسوان، ومحور قوص ​على النيل بمحافظة قنا، وذلك بإجمالي تكلفة 5.7 مليار جنيه، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.

أكد الوزير، أن توجيهات القيادة السياسة بالانتهاء من مشروع محور بديل لخزان أسوان الهام خلال عامين، لافتًا إلى أن هذا المحور يبلغ تكلفته الاجمالية 2 مليار جنيه وسيرتبط مع طريق أسوان القاهرة الغربي الجاري تطويره والذي سيكون جزء من محور القاهرة/كيب تاون، موضحًا أن المحور يبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3حارة في كل اتجاه وأن جزء المحور الذي يعبر النيل يبلغ طوله 320م وسيكون بنظام الكابلات الملجمة.

كما تفقد الوزير، محور دراو على النيل والذي سيربط بين الطريق الزراعي الشرقي "القاهرة - أسوان" بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة -أسوان" ويبلغ طوله 18 كم، بتكلفة 1.350 مليار جنيه وسيساهم المحور في الخروج من الحيز الضيق إنطلاقا للظهير الصحراوي الغربي للقضاء على ظاهرة التكدس.

كما تابع أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان حيث يبلغ طول المحور 23 كم وتكلفته الإجمالية مليار جنيه ويشتمل على 14 عمل صناعي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .

وشدد خلال لقاؤه المهندسين والعاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ للإنتهاء منه قبل نهاية ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق محور عرضي جديد لربط طريق القاهرة / اسوان الصحراوي الغربي بطريق القاهرة / أسوان الزراعي الشرقي، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل، والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة أسوان.

ثم توجه وزير النقل، لمتابعة معدلات تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.3 مليار جنيه ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة - أسوان) شمال مدينة قوص محافظة قنا بطول 19 كم ويشمل على 27 عمل صنـاعي تساهم في حل التقـاطعات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصارف ومن المخطط الإنتهاء من أعمال تنفيذه قبل نهاية يونيو 2020.

وأكد أن هذه المحور سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحرواي الغربي.

وأشار إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

كما تابع الوزير أعمال رفع كفاة طريق أسوان/ القاهرة الصحراوي الغربي بطول٣٥ كم بالاضافة إلى أعمال ازدواج ورفع كفاءة ٩ كم أمام مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، مشددًا على أن تتم الأعمال وفق قياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

يذكر وزارة النقل تنفذ 7 محاور على النيل في صعيد مصر هي "محور بديل خزان أسوان – دراو- -كلابشة- قوص – ديرود - سمالوط – محور عدلي منصور"، بتكلفة 10 مليارات جنيه وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل وتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.