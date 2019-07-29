رئيس الوزراء يتابع موقف خطة المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، بحضور وزراء الإنتاج الحربي والمالية والتنمية المحلية والبيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد رئيس الوزراء، أن تعدد الاجتماعات التي عقدها خلال الفترة القليلة الماضية حول المنظومة الجديدة للمخلفات، يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة بهذا الملف، وسعيها لبدء التطبيق الفعلي على الأرض في أقرب وقت ممكن، بعد التأكد من توافر كافة العناصر اللازمة للتشغيل، مضيفاً أنه من المأمول أن تمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في ملف التعامل مع المخلفات.

واستعرض اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، ملامح الخطة التنفيذية المُقترحة للمنظومة الجديدة لإدارة المُخلفات (2019 - 2023)، والتي جرى الاتفاق بشأنها بين الوزارات والجهات المعنية وتتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، بتكلفة استثمارية.

وأضاف أن هذا البرنامج على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة، فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ.

ويرتكز البرنامج على عددٍ من المحاور تتمثل في التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، كما تم استعراض المتطلبات المالية لهذه البرامج الثلاثة.

وأوضح عبدالفتاح أن البرنامج الأول الذي يأتي ضمن البرامج الثلاثة للمنظومة وهو برنامج تطوير البنية التحتية يتضمن، وفقاً للخطة الزمنية 2019-2032، إنشاء محطات وسيطة، بواقع 94 محطة، 29 ثابتة و65 متحركة، وإنشاء 52 خلية دفن صحي، وإغلاق المقالب العشوائية بواقع 62 مقلباً، وإنشاء 63 خطاً للتدوير والمعالجة.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه في العام الأول من تنفيذ المنظومة (2019-2020 ) سيتم إنشاء 8 محطات وسيطة ثابتة في 5 محافظات هي: القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الفيوم، والأقصر، بينما سيتم إقامة 15 محطة وسيطة متحركة في 7 محافظات هي: القليوية، دمياط، القاهرة، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، وبني سويف.

ولفت البيان إلى أنه خلال العام الأول إنشاء 34 خلية دفن صحي في 20 محافظة، وإغلاق 35 مقلبًا عشوائيًا في 6 محافظات.

وأكد البيان أنه تمت الإشارة إلى أن أماكن مقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي، يجري إعداد دراسات فنية لكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بعد إغلاق تلك المقالب.

وأشار وزيرا التنمية المحلية والبيئة إلى موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وموقف إصدار قانون موحد للمخلفات الذي يتم دراسته حالياً بمجلس الوزراء، والخطة الإعلامية للترويج للمنظومة والتي تهدف إلى رفع وعي المواطن بكيفية معالجة المخلفات الصلبة.

وأكد أن هناك خطة التوعية المجتمعية ترتكز على تنفيذ الحملة الوطنية لمنظومة النظافة والتي تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حاليًا مثل مبادرة "طرق الأبواب" بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومبادرة "إنتِ البداية" لتدوير زيت الطعام المستخدم، وتنفيذ حملات توعية لأطفال المدارس.