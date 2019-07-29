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    القوى العاملة تبدأ برنامج التدريب على مهنة جليس مسن

    05:09 م الإثنين 29 يوليه 2019
    القوى العاملة تبدأ برنامج التدريب على مهنة جليس مسن

    وزارة القوى العاملة

    القاهرة- أ ش أ:

    بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس البرنامج التدريبي الأول من نوعه للتدريب الأكاديمي على مهنة جديدة ومستحدثة في سوق العمل، وهي مهنة جليس مسن.

    يأتي ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين كلية التمريض جامعة قناة السويس، والمديرية لتأهيل الشباب الراغب في العمل كجليس مسن، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، وتحت اشراف ياسر سعيد مدير المديرية، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض .

    وقال مدير المديرية إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الشباب للعمل كجليس مسن، منوها إلي أن مدة البرنامج شهراً بإجمالي 75ساعة تدريب معتمدة منهم ثلاثة أسابيع تدريب نظري بقاعات المديرية ، فضلا عن أسبوع عملي بمعامل كلية التمريض.

    وتابع أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة، وكلية التمريض بملف رعاية كبار السن ، وتشغيل الشباب وتدريبهم من خلال كوادر وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، مشيرا إلي أن المتدرب الذي يجتاز البرنامج سوف يحصل على شهادة معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس، ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    القوى العاملة مهنة جليس مسن جامعة قناة السويس الإسماعيلية
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