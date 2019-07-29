وزيرة البيئة تطالب بتوحيد الجهود بين الوزارت والمحافظات استعدادا لمواجهة السحابة السوداء

القاهرة- أ ش أ:

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال غرف العمليات التي تتابع الموقف بشكل دوري وبالتنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة، اليوم الاثنين، لمناقشة الخطة التنفيذية للوزارات والجهات المعنية استعدادا لموسم حصاد قش الأرز، في إطار اعتماد مجلس الوزراء لخطة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، بحضور كامل الوزير وزير النقل ، ومحافظي الجيزة والقليوبية والدقهلية وممثلين عن وزارات الزراعة والبترول والكهرباء والطاقة والتجارة والصناعة والصحة والسكان والتنمية المحلية وممثلين عن محافظي الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ونائب محافظ القاهرة والعديد من القيادات بوزارة البيئة.

واستعرضت الوزيرة، توزيع المهام على الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.. مشددة على ضرورة تعظيم الاستفادة من قش الأرز بدلا من حرقه من خلال توفير مفارم صغيرة وزيادة نقاط التجميع وزيادة عدد الحملات وندوات توعية من خلال الإذاعات والقنوات المحلية للتعرف على كيفية الاستفادة من قش الأرز.

من جانبه، أكد وزير النقل،أهمية تعظيم الاستفادة من قش الأرز في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة توعية المواطنين معربا عن استعدادا وزارة النقل للتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء.

بدوره، أوضح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن المحافظة تعمل على الإسراع في توفيق أوضاع المسابك والتي تعد من أهم أسباب زيادة تلوث الهواء في المحافظة وبالأخص في مدينة شبرا الخيمة وأنه تم تخصيص منطقة الخانكة لنقل تلك المسابك.