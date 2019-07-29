رئيس بعثة الحج يناشد الحجاج بالالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة

القاهرة- أ ش أ:

ناشد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج كافة الحجاج بالالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة والتواصل مع أفراد البعثة لتلافي أية مشاكل وحلها لخروج الموسم بالشكل الأمثل .

وكان عبد العاطي قد تلقي تقريرا اليوم الأثنين حول أنشطة بعثة وزارة الأوقاف فور وصولها للأراضي المقدسة والذى تضمن عقد محاضرات توعية وندوات للحجاج في مقر إقامة البعثات في المدينة المنورة ومكة المكرمة لشرح مناسك الحج.

وأوضح التقرير أن عدد الأئمة والوعاظ وصل حاليًا بالمدينة ومكة 22 إمامًا منهم 3 واعظات سيدات، ويتوالى السفر تباعًا مع الأفواج، حيث أن العدد الإجمالي للوعاظ والواعظات الممثلين للبعثة 54 واعظًا وواعظة.

وأشار إلى أنه تم توجيه الخطباء المشاركين في بعثة الحج للتواجد في مقرات البعثات المختلفة؛ للرد على استفسارات الحجاج والتيسير عليهم قدر الإمكان والالتزام بالزي الأزهري.