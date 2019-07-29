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    السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة

    05:02 م الإثنين 29 يوليو 2019
    السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة

    قوات الحماية المدنية - أإرشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت مطرانية شبرا الخيمة السيطرة على حريق محدود بالدور الرابع في كنيسة الأنبا بولا في ميدان عبدالمنعم رياض بشبرا الخيمة.

    وذكر بيان صادر عن مطرانية شبرا الخيمة اليوم الاثنين، أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وأنه تمت السيطرة عليه، ولا توجد خسائر في الأرواح.

    وطالبت المطرانية توخي الحذر في انتشار بيانات أو معلومات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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    حريق كنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة ماس كهربائي

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