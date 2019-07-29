الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 7384 حاجًا مصريًا

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم الاثنين، 7384 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 5389 حالة بمكة المكرمة، و1995 حالة بالمدينة المنورة.

ولفتت الوزارة - في بيان - إلى دخول 20 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 15 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأكد الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل تكثيف الإجراءات الوقائية من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق، لرفع وعيهم الصحي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية خلال موسم الحج.

وأشار قنديل إلى عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، منوهًا بأنه يتم توزيع مطويات وكتب إرشادية على الحجاج المصريين، فضلا عن مناظرة الحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية.

وألمح رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد ضاحي إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ13 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج المصريين بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحي أن جميع عيادات البعثة الطبية تعمل على مدار الساعة، وتتوافر بها الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات وفيرة، قائلا إن جميع العاملين بالبعثة يعملون كخلية نحل لخدمة ضيوف الرحمن.