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    الأوقاف: تنظيم 3 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء الجمعة المقبل

    04:57 م الإثنين 29 يوليه 2019
    الأوقاف: تنظيم 3 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء الجمعة المقبل

    وزارة الأوقاف

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، يوم الجمعة المقبل، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

    وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين، أن علماء تلك القوافل سيؤدون صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان "اغتنام مواسم الطاعات والخيرات"، كما يلتقي علماء القوافل المواطنين في أماكن تجمعهم للرد على استفساراتهم الدينية، في إطار منهج الوزارة الوسطي والمعتدل.

    يُذكر أن وزارة الأوقاف تركز على تكثيف القوافل الدعوية لكل المحافظات لمواجهة أي فكر متطرف وتوضيح صحيح الدين.

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