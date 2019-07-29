"الري": إزالة 137 حالة تعدٍ على نهر النيل في 7 محافظات

كتب - أحمد مسعد:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة مكبرة اليوم الأثنين، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق 7 محافظات، "الغربية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، أسيوط، الأقصر و أسوان".

وحسب بيان، اليوم، أسفرت الحملة عن إزالة 137 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 47 ألفا و102حالة.

​وتواصل وزارة الموارد المائية والري العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية قصوى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.