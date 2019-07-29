وكيل "رياضة النواب": السيسي أزال حالة الإحباط لدى الشباب

كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحرصه على استمرار الحوار المباشر والديمقراطي مع جميع فئات المجتمع بصفة عامة ومع الشباب المصري بصفة خاصة من خلال المؤتمرات الوطنية المتعددة الأهداف.

وأكد في بيان، الاثنين، أن انعقاد المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا ولمدة يومين له أهميته القصوى حتى يتعرف الشباب المصري على عاصمة الأمل والمستقبل للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال هذه المؤتمرات نجح في إزالة حالة الإحباط واليأس الشديدين لدى الشباب المصري خاصة بعد معاناة جميع المصريين بصفة عامة والشباب المصري خلال العام الأسود من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الدكتور محمود حسين، إن الرئيس السيسي أطلق الحماس والإبداع والطاقات الكامنة لدى الشباب المصري الذي حقق نجاحات غير مسبوقة خاصة في المواقع القيادية التي تولاها شباب مصر بمختلف مؤسسات الدولة.​