مصر للطيران: غدا تسيير 23 رحلة لنقل 4614 حاجًا إلى الأراضي المقدسة

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدًا الثلاثاء 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4614 حاجًا بواقع 12 رحلة إلى جدة لنقل 2176 حاجًا، و ١١ رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل ٢٤٣٨ حاجًا من حجاج تضامن البحيرة وبني سويف والمانيا ومطروح والإسكندريه والمركزية، وقرعة أسيوط والشرقية والقاهرة، وترانزيت باماكو وتورنتو وبروكسل وملبنزا وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل، بحسب ما قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف عادل في تصريحاته: تسير الشركة اليوم الاثنين 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 4530 حاجًا، بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجًا، و 9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسماعيلية والشرقية وتضامن القاهرة والغربية والفيوم والبحر الأحمر وحج فلسطين وترانزيت لندن وملبنزا وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.​