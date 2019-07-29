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تعيين الأب إيليا إسكندر مدبرا رسوليا للاتين الكاثوليك في مصر

03:03 م الإثنين 29 يوليو 2019
تعيين الأب إيليا إسكندر مدبرا رسوليا للاتين الكاثوليك في مصر

الأب إيليا إسكندر

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في بيان لها منذ قليل، عن تعيين الأب إيليا إسكندر الفرنسيسكاني مدبرًا رسوليًا، بعد رحيل المطران عادل زكي، مطران اللاتين في مصر، إلى أن يتم اختيار مطران آخر.

وبحسب بيان، لد الأب إيليا 10 يناير 1975 بأسيوط وتمت سيامته كاهنًا 22/8/2009.

وكان مطران اللاتين بمصر، الأنبا عادل زكي قد رحل عن عالمنا منذ أيام، بشكل مفاجئ إثر إصابته بوعكة صحية.​

الأب إيليا إسكندر أسيوط

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