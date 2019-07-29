482 مجزرًا.. "الزراعة" تكشف استعداداتها لعيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادت لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك، من خلال تقديم خدمات الكشف والذبيح بالمجان.

وقال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة العامة لصحة وسلامة المجازر بوزارة الزراعة، إنه تقرر وقف وإلغاء الراحات الخاصة بالأطباء البيطرين العاملين بالمجاز ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، مشيرًا إلى توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح.

وأضاف "الجعوينى"- لمصراوي، الاثنين، أن المجازر الحكومية تبلغ 482 مجزرًا، منها 446 مجزرًا حكوميًا يقدمون خدمات الكشف بالمجان، موضحًا تكثيف المرور على الأسواق للتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع بيعها كأضحية وعدم تلاعب التجار.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة، أنه جاري تأمين الأختام والمواد المستخدمة في تلوين المذبوحات بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، لافتًا إلى المرور المكثف على المجازر وتلقي الشكاوى والبلاغات على الخط الساخن 19651.

ونوه إلى عمل الصيانة اللازمة من ناحية الصرف الصحى وتوفير مصدر المياه والكهرباء للمجازر، مطالبًا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات الذبح خارج المجازر.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم في المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي لمكافحة الذبح خارج المجازر؛ حفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.​