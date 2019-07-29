الإنتاج الحربي: 16 سبتمبر آخر موعد للتسجيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي

كتب- محمد سامي:

قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، مدير إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة تعمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ تنفيذها في محافظة بورسعيد؛ حيث تعتبر الوزارة هي المسئولة عن ميكنة مليون مواطن مستفيد من الخدمة,

وأضاف في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أنه جرى الانتهاء من إدراج ما يقرب من 40 ألف مواطن حتى يوم 25 يوليو الحالي، ونحث المواطنين على تسجيل بياناتهم في الوحدات القريبة منهم وفقا للتوزيع الجغرافي لهم وأسرهم حتى يستفيدوا من المنظومة بشكل كامل، حيث أن الحد الأقصى لتسجيل بيانات المواطنين في بوسعيد 14 سبتمبر المقبل وهو ميعاد انتهاء المنظومة التجريبية للمشروع.

وأوضح، أن محافظة بورسعيد بها مليون مواطن مستهدف، 30% منهم ستتحمل الحكومة تكلفة الاشتراك الخاص بهم في المنظومة لأنهم غير قادرين ومدرجين في برامج الحماية الإجتماعية، و40% منهم يعملون سواء القطاع الخاص والحكومي، والـ30% المتبقيين أعمال حرة، لكن جميع تلك الفئات عليها أن تسجل نفسها على المنظومة حتى تستفيد منها.