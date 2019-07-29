تفاصيل تطوير "وادي النيل" للملاحة النهرية بأسوان

كتب- أسامة عبد الكريم:

أكد وزير النقل، أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية كبيرة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية في مجال نقل الركاب والبضائع.

وأضاف وزير النقل، أنه جاري تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدعيم الهيئة بوحدتين جديدتين للركاب والبضائع عقب انتهاء أعمال إعادة التأهيل للوحدات النهرية.

جاء ذلك خلال ترأس وزير النقل، لاجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية رقم ١٧٤ بتشكيله الجديد بمحافظة أسوان، بحضور المهندس مالك بشير وكيل وزارة النقل السودانية المكلف، اللواء احمد ابراهيم محافظ أسوان، والسفير محمد حسن قنصل عام السودان بأسوان.

ناقش المجلس الموقف التشغيلي لحركة نقل الركاب والبضائع والموقف الفني للوحدات النهرية والموقف المالي والإداري وكافة التحديات التي تواجه الهيئة وسبل وآليات النهوض بها وكذلك تحديث الوحدات والسفن النهرية، وخطط بناء وحدات جديدة واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية.​