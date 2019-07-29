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فرج عامر يطالب وزيرة الصحة بالاعتذار لصيادلة وممرضات مصر

01:52 م الإثنين 29 يوليو 2019
فرج عامر يطالب وزيرة الصحة بالاعتذار لصيادلة وممرضات مصر

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النو

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة، خلال لقائها بممثلي الصيادلة والتمريض، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد غير مسئولة، مشددا على أن وضع المسئول السياسي في منصب الوزير، يحتم عليه الحياد، وليس الانحياز لمجموعة في المنظومة الطبية على حساب الآخر.

وأضاف عامر، في تصريحات اليوم: "تجاهل وزيرة الصحة للمجهودات التي بذلها صيادلة مصر في تنفيذ مبادرات الرئيس السيسي للإصلاح الصحي، التي نقف خلفها وندعمها تمامًا، سواء في حملة (100 مليون صحة)، أو التأمين الصحي الشامل الجديد، ظلم بين لهم، وما فعلته شيئًا محبطًا ومخزٍ لهم".

وطالب رئيس لجنة الصناعة باعتذار مكتوب من وزيرة الصحة إلى صيادلة وممرضات مصر عما بدر منها من تصريحات غير مسئولة.

فرج عامر وزيرة الصحة الصيادلة هيئات التأمين الصحي بورسعيد

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