مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات "ناصر الجديدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينة ناصر الجديدة، بغرب أسيوط، رافقه خلالها المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ولسرعة الانتهاء من تلك المشروعات بجودة وكفاءة عالية.

وحسب بيان، اليوم، تفقد المهندس جمال طلعت، مشروعات البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، كما تم مناقشة المتطلبات التي يجب توافرها لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وأن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة.

ووجه مساعد نائب رئيس الهيئة، أثناء زيارته، بضرورة توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها الأنشطة التعليمية والترفيهية وفرص العمل، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات السكنية، وأعمال شبكات المرافق والطرق لمناطق الإسكان الاجتماعي، مشيداً خلال زيارته بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ناصر الجديدة، هي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها وزارة الإسكان، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى بالمدينة، وتشمل أعمال المرافق والبنية الأساسية، وتنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر لمتوسطى الدخل، والخدمات المختلفة، مع توصيل المرافق لعدد من قطع الأراضي التي تم طرحها بنظام القرعة للمواطنين.