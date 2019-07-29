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    ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات

    11:39 ص الإثنين 29 يوليو 2019
    ننشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    اعتمد وزير الأوقاف، 6505 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات.

    وقال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن الوزارة خصصت إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، على أن تكون صلاة العيد بنفس الضوابط المقررة.

    وشدد طايع، لمصراوي، اليوم الاثنين، على الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان.

    وينشر مصراوي عدد وأماكن ساحات عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات والتي تتمثل فيما يلي:​

    وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى جابر طايع

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