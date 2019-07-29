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طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفرصة الثانية في الرياضيات

09:10 ص الإثنين 29 يوليه 2019
طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الفرصة الثانية في الرياضيات

طلاب الصف الأول الثانوي - ارشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان الفرصة الثانية في مادة الرياضيات، وبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الحادية عشرة والنصف.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يجرى الطلاب الامتحان ورقيا وليس إلكترونيا، بنظام الكتاب المفتوح.

ونبهت الوزارة على الطلاب الذين رسبوا في مادة أو أكثر بامتحان مايو الماضي، بدخول الفرصة الإلزامية الثانية في مواد الرسوب، وإن كانوا ممن تقدموا بتظلمات من نتائجهم بامتحان الفرصة الأولى لم تظهر نتيجتها بعد.

وفي حالة رسوب الطلاب في امتحان الفرصة الثانية في مادة أو أكثر، يعدوا راسبين ويعيدون العام كاملًا.

وتستمر الامتحانات التي بدأت في 21 يوليو 2019، حتى 4 أغسطس 2019.

طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الدور الثاني وزارة التربية و التعليم امتحانات

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