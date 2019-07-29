حدث ليلا| السيطرة على حريق كنيسة شبرا.. وقتلى وجرحى في هجوم مسلح بأمريكا

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدية المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- "4 ت".. تفاصيل خطة وزارة الري الجديدة لمواجهة خطر "ندرة المياه"

تستعد وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، أطلقت عليها (4 ت) كونها تضم 4 محاور جميعها تبدأ بحرف"التاء".

- "شركات السياحة": تأمين بوابة العمرة حفاظًا على بيانات الحاجزين (صور)

قال يسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة تعمل على ربط بوابة العمرة بجميع الوزارات المعنية.

- السيطرة على حريق في كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على حريق محدود اندلع في كنيسة الأنبا بولا بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، فيما تولت النيابة التحقيق.

- شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

- لترشيد المياه.. حظر زراعة 56 صنفًا وضخ صرف زراعي للأرز الجاف

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي اتفقتا على حظر 56 صنفًا من الأصناف الشرهة للمياه.

- تقضي على السمسرة.. ما هي "بوابة العمرة المصرية" في 13 نقطة؟

أطلقت وزارة السياحة، أمس الأحد، بوابة العمرة المصرية في مؤتمر صحفي للعمل على النهوض بالقطاع والتسهيل على الشركات والمواطنين.

- قتلى وجرحى في إطلاق نار بمعرض غدائي بكاليفورنيا

أفادت تقارير بوجود شخص يقوم بإطلاق النار في معرض للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين، فيما قال متحدث باسم الشرطة إن هناك ضحايا وقعوا جراء الهجوم، بحسب "سكاي نيوز".

- الشرطة الأمريكية تؤكد إطلاق نار في مهرجان غذائي بكاليفورنيا.. وسقوط ضحايا

أكدت الشرطة في كاليفورنيا وقوع حادث إطلاق نار في مهرجان للثوم بالولاية مساء الأحد، تضمن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

- ترامب عن هجوم كاليفورنيا: المهاجم طليق.. "احذروا"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة عاجلة لمواطنيه في خضم الهجوم الدموي الذي شهدته مقاطعة جيلوري في شمال ولاية كاليفورنيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب "سكاي نيوز".

- الجيش الليبي: قطعنا طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قطع قوات الجيش طريق الإمداد الرئيسي بين مدينتي طرابلس ومصراتة.

​