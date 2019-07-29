نشاط للرياح وارتفاع في الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام الحالية تتسم بالثبات وتتراوح بين 36 وحتى 37 على القاهرة والوجة البحري ومن 38 وحتى 40 على شمال الصعيد وتصل إلى 42 على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأضاف عبدالعال لـ"مصراوي" أمس الأحد، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي، الثلاثاء، بمعدل درجة إلى درجتين على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أن حالة الجو معتدلة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، موضحًا أن الجو سيكون لطيف خلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

وتابع: "تظهر الشبورة في الصباح الباكر خاصة على المناطق الشمالية والطرق القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية"، لافتًا إلى أنه يوجد نشاط للرياح اليوم على السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وبعض المناطق المتفرقة.

وعن نسب الرطوبة، قال رئيس الهيئة العامة للأرصادالجوية، يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة منذ بداية الأسبوع يسبب الإحساس بدرجات الحرارة، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة ستصل إلى 80% على مدار اليومن المقبيلين، و90% على المناطق الشمالية، بينما تقل على مناطق شمال الصعيد فتصل إلى 60%.

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