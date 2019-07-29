تيسر الإجراءات وتقضي على السمسرة.. ما هي "بوابة العمرة المصرية" في 13 نقطة؟
كتب- يوسف عفيفي:
أطلقت وزيرة السياحة، أمس الأحد، بوابة العمرة المصرية في مؤتمر صحفي للعمل على النهوض بالقطاع والتسهيل على الشركات والمواطنين.
ويرصد "مصراوي"، أهم المعلومات عن البوابة الجديدة كالآتي:
1- إطلاق "بوابة العمرة المصرية" يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة.
2- البث الفعلي لبوابة العمرة في منتصف شهر أغسطس المقبل.
3- تم ربطها بوزارة الداخلية والطيران والجوازات عبر المنافذ "الجوية- البحرية- الطرق".
4- تعتبر الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها.
5- إطلاقها الحل الأمثل لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث خصوصا تأشيرة العمرة الإلكترونية.
6- تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة.
7- تقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي".
8- تسهل الإجراءات أمام المعتمر ومنحه قدر أكبر على اختيار الشركة والبرنامج المناسب.
9- تمنح المواطن الحق في تقديم شكوى ضد الشركات المخالفة.
10- تُمكن وزارة السياحة من بيع برامجها لجميع دول العالم ـ "العمرة بلس".
11- تجمع جميع الأجهزة المعنية في طريق واحد للحفاظ على الاقتصاد المصري.
12- تتيح المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.
13- تُلزم الشركات السياحية بتوضيح أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.
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