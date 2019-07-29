"شركات السياحة": أكثر من "سيرفر" لبوابة العمرة حفاظًا على بيانات الحاجزين (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

قال يسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة تعمل على ربط بوابة العمرة بجميع الوزارات المعنية "وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدني"، لضمان تحقيق أهداف البوابة لتنفيذ الضوابط التي ستقرها الوزارة.

وأضاف السعودي لـ"مصراوي"، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن بوابة العمرة المصرية، أن هناك ربطًا مؤمنًا وأكثر من سيرفر للبوابة في حال سقوط شبكة الإنترنت، لضمان الحفاظ على بيانات الحاجزين، على أن يكون التسجيل عبر البوابة "أونلاين".

وأوضح أن بوابة العمرة المصرية تهدف إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، وتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ الثلاثة "الجوية والبرية والبحرية"، بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال الوزارة وبمشاركة غرفة شركات السياحة.

وأعلنت وزيرة السياحة، إطلاق بواية العمرة المصرية، التي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة والذي يتم تنفيذه خطوة تلو الأخرى، موضحة أن البوابة تخدم الدولة والمواطن، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المعتمر المصري ومنحه قدرة أوسع على اتخاذ القرار من بين الشركات السياحية المعتمدة المتوافرة والمرخصة والعارضة لبرامجها داخل البوابة، ما يضمن حقوق المواطن والشركات على حد سواء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات بطرح برامجها وأسعارها وعرض البرامج المختلفة.​

