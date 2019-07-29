ماهي خطة "4 ت" التي تنفذها "الري" للحد من مخاطر ندرة المياه؟

كتب - أحمد مسعد:

تستعد وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، أطلقت عليها (4 ت) كونها تضم 4 محاور جميعها تبدأ بحرف"التاء".

ويستعرض "مصراوى" محاور الخطة، كالآتي:

المحور الأول "تنقية":

وتعمل وزارة الري على تنقية نوعية المياه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان في محطات المعالجة "مشروعات معالجة" تتعدى الـ20 مليار جنيه.

المحور الثاني "ترشيد":

وتنقسم "خطط الترشيد" إلى عدة محاور.

أولا: حملات إعلامية من خلال عرض مخاطر ندرة المياه على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.

ثانيا: التوعية من خلال المدارس والجامعات والمسابقات الخاصة بالمزارعين والصحفيين والمواطنين.

ثالثًا: تغيير ثقافة المصريين فيما يخص الترشيد خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية تحث المواطنين في الفنادق على استخدام الفوطة أكثر من مرة.

رابعا: بالنظر للخريطة السكانية نجد هناك تراكم للسكان حول خط الدلتا والباقي صحراء لابد من تغيير هذا المفهوم.

المحور الثالث تنمية الموارد المائية:

ويقوم على "تحلية مياه البحر" للمدن الساحلية، وحصد مياه الأمطار لاستغلالة في المناطق الفقيرة للمياه وحمايتها من السيول في ذات التوقيت.

المحور الربع "توفير البيئة":

ويعني بتوفير البيئة المناسبة لزراعة بعض المحاصيل غير المستهلكة للمياه.