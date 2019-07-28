أجمل قطار ومحطة .. "السكة الحديد" تحفز العاملين بمسابقة خلال عيد الأضحى

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، رفع حالة الطوارئ بجميع المحطات، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال "حتاتة" لمصراوي، إن الشركة تعمل على مدار الـ24 ساعة، وخفضت أيام الإجازات، ليصبح ثلاثة أرباع العمالة على قوة العمل لزيادة أطقم العمالة بالمحطات، إضافة إلى الاهتمام بمحطات القيام ذات الكثافة العالية مثل محطتي رمسيس والجيزة، مضيفًا إنه تم تقسيم مجموعات عمل وإنشاء غرفة عمليات وإعداد تقارير يومية بحالة المحطات والقطارات.

وأوضح رئيس شركة الخدمات، أن العمالة تقوم بتنظيف قطارات أولا بأول وسط زحام الركاب، لضمان وصول القطار نظيفًا إلى محطة الوصول.

ولفت إلى أنه وجه بمد مسابقة أجمل (قطار ومحطة وطقم سيفري) إلى شهر أغسطس، لحين قضاء إجازة عيد الأضحى، لخلق روح التنافس بين العمال.

وأكد، أن العربات والجرارات تدخل مغاسل السكة الحديد، بصفة دورية، حيث تدخل القطارات المكيفة يوميا، والقطارات العادية كل 15 يوم، إضافة إلى الجرارات، كل منهما مغسلة خاصة ( العربات المكيفة، والأسباني، والمميزة) عقب خروجها من الصيانة.

ولفت إلى أن غسيل القطارات يتم يدويًا في الإسكندرية، لوجود مشاكل قضائية بمغسلة الحضرة.

وأعلن اللواء رفعت حتاته، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، في وقت سابق، إجراء مسابقة تنافسية بين عمال "النظافة والسفر ومديري المواقع" للمحطات والقطارات لأفضل محطة وأفضل قطار من حيث جودة النظافة والخدمات المقدمة، بمناسبة البطولة الأفريقية المقامة في المحافظات.

وقال "حتاتة"، في بيان، إنه سيتم صرف مكافأة 50 ألف جنيه لعمال أفضل محطة، كما سيتم صرف مكافأة عشرة آلاف جنيه لطاقم سفري أفضل قطار، ومكافأة عشرة آلاف جنيه آخرى لعمال النظافة بالورشة التي ينطلق منها أفضل قطار.

وأشار إلى أن إجراء مثل هذه المسابقات، يخلق تنافس بين العاملين لظهور المحطات والقطارات بالمظهر الحضاري وتقديم خدمة أفضل لجمهور ركاب السكك الحديد.