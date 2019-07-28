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    الزراعة تنشر التوصيات الفنية لتفادي "سوسة النخيل".. تعرف عليها

    10:20 م الأحد 28 يوليو 2019
    الزراعة تنشر التوصيات الفنية لتفادي "سوسة النخيل".. تعرف عليها

    سوسة النخيل

    كتب- أحمد مسعد:

    نشرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، التوصيات الفنية لشهر أغسطس 2019 الخاصة بزراعات حدائق أشجار النخيل.

    وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن التوصيات تتضمن 3 مراحل يجب على المزارعين اتبعها؛ بداية من إجراء عملية التكميم حتى معاملة التربة، لافتًا إلى ضرورة اتباع تعليمات الوزارة لضمان تفادي سوسة النخيل.

    وأضاف "عطا" في تصريح لـ"مصراوي"، أن الري لابد أن يكون على فترات متباعدة للإسراع في نضج الثمار في الأراضي الطينية لزيادة نسبة السكر بها وتقليل محتواها من الحموضة والتانيات وتكون أكثر تحمل للنقل والتسويق مع العلم أن كثرة الري خلال هذه الفترة يسبب طراوة الثمار وسرعة تلفها وتأخر نضجها.

    وجاءت التوصيات كالتالي:

    أولاً: من الناحية البستانية:

    - إجراء عملية التكميم (تغطية العراجين)، حيث تُلف السوباطات بالكامل بأكياس بلاستيك وتربط من أعلي وتجري هذه العملية بعد بدء إكتمال النمو لحماية الثمار من الأحوال الجوية المتقلبة والإصابة بالآفات الحشرية.

    ثانيا: الوقاية الحشرية:​

    1- الفحص الدوري لأشجار النخيل لاكتشاف أي إصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء مبكرًا وسرعة علاجها.

    2- إزالة النخيل شديد الإصابة وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة ووضعها داخل حفرة عمقها 1.5متر وتغطي بجير حي أو أحدي المبيدات الموصي بها.

    ثالثا: الوقاية المرضية (مرض أعفان الجذور):

    - يجب معاملة التربة بأحدى المبيدات الجهازية الموصي بها مثل توبسين إم 70 بمعدل 3جم/ لتر ماء وتكرار المعاملة مرة آخرى بعد 15 يوم وفي حالة الإصابة الشديدة تعامل مرة ثالثة بعد 15 يوم.

    سوسة النخيل المحاصيل الزراعية وزارة الزراعة أشجار النخيل

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