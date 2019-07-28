اتحاد الغرف السياحية: بوابة العمرة طريق النجاة للمواطنين والشركات

كتب يوسف عفيفي:

قال ناصر ترك، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن إطلاق بوابة العمرة المصرية، حدث مهم كون هذا الملف كبير ويحتاج إلى قرار سريع من الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وقيادات وزارة السياحة وأعضاء اللجنة للعليا للحج والعمرة والغرفة.

ووجه ترك، خلال كلمته، الشكر للحكومة موضحا أن الدولة تعرف قيمة ملف العمرة، وأن هناك جهات كبيرة تعمل لإنجاح هذا الملف وتنظيم العمل فيه جاء بجهود وزيرة السياحة.

وأوضح أن البوابة سيعمل فيها نحو 2500 شركة سياحية مرخصة في العمرة، وجاءت لتلغي الوكيل الافتراضي وستساعد على تننظيم بشكل لائق وجيد.

وشدد ترك، على أن البوابة طريق النجاة للمواطن وشركات للسياحة وتحافظ على كرامة الجميع وعلى الاقتصاد المصري وتعيد هيبة الدولة

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