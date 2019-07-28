"المتاحف ذاكرة الأمة بين الإهمال والتطوير" في ندوة بنقابة الصحفيين الأربعاء

كتب- مصطفى علي:

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، يوم الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "المتاحف ذاكرة الأمة بين الإهمال والتطوير"، لمناقشة آليات الحفاظ على تراث مصر الذي يُعد الأقدم والأعرق.

وقال مقرر اللجنة محمود كامل - في بيان اليوم الأحد- إن الندوة ستُعقد في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل، بقاعة طه حسين.

ومن المقرر حضور الكاتب سعيد الكفراوي، والناقد عز الدين نجيب، والدكتور علاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق، والفنان التشكيلي رضا عبد السلام، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.