برلمانية: مؤتمرات الشباب تؤكد اهتمام الدولة بخلق مجال واسع من الحوار

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن الحرص على عقد مؤتمرات الشباب يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بخلق مجال واسع من الحوار مع الشباب، والمصارحة فيما يخص قضايا الوطن التي تشغل بالهم.

وأكدت النائبة، في بيان لها الأحد، أن جلسات "اسأل الرئيس" المقرر عقدها في المؤتمر، فرصة عظيمة للتحاور بين الرئيس والشباب والإجابة عن التساؤلات، بمصداقية وشفافية، كما عاهدنا الرئيس السيسي في المؤتمرات السابقة.

وثمنت النائبة، الحرص على عقد حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي، خلال فعاليات المؤتمر، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ توصيات المنتديات السابقة للشباب، ويخدم دور مصر في القارة الأفريقية.​