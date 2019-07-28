بالأسماء.. ننشر مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة

كتب - طارق سمير:

حصل "مصراوي" على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية المتعلقة بترشيحات الترقية المحامين العموم إلى الاستئناف.

ويضم مشروع الجزء الأول، أسماء المحامين العامين الأول المرشحون للعمل رؤساء بالاستئناف ونواب استئناف، والمحامون العامون المرشحين للعمل محامين عامين أول، وترقية رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى محامين عامين، والمحامين العامين المرشحون للعمل قضاة بالاستئناف.