  • عاجل:"الهلال 32 دقيقة".. بيان جديد من "البحوث الفلكية" بشأن موعد عيد الأضحى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    بالأسماء.. ننشر مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة

    04:46 م الأحد 28 يوليه 2019
    بالأسماء.. ننشر مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية الجديدة

    دار القضاء العالي

    كتب - طارق سمير:

    حصل "مصراوي" على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية المتعلقة بترشيحات الترقية المحامين العموم إلى الاستئناف.

    ويضم مشروع الجزء الأول، أسماء المحامين العامين الأول المرشحون للعمل رؤساء بالاستئناف ونواب استئناف، والمحامون العامون المرشحين للعمل محامين عامين أول، وترقية رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى محامين عامين، والمحامين العامين المرشحون للعمل قضاة بالاستئناف.

    الحركة القضائية الجديدة القضاء محاكم الاستئناف

    الخبر التالى:

    السيسي يهنئ منتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان