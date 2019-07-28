انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بشمال سيناء

شمال سيناء - أشرف سويلم

أدى طلاب الدبلومات الفنية بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، امتحانات الدور الثاني بمدارس محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

صرحت بذلك المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، والتي أكدت أن 677 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات اليوم، بينهم 177 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و145 طالب بالتعليم الزراعي، و288 طالب بالتعليم التجاري و67 طالب بالتعليم الفندقي.

وأضافت أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية أخرى بمختلف الإدارات، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى والتغلب على العقبات التي تواجه سير الامتحانات، مشيرة إلى أن الامتحانات مرت بدون أية مشكلات أو تسجيل حالات غش.