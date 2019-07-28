أمين مجلس النواب يلتقي نظيره البحريني

كتب أحمد علي:

التقى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، مع نظيره البحريني المستشار راشد محمد بو نجمة.

وبحسب بيان لمجلس النواب، تناول اللقاء العلاقات القوية بين البلدين، وتبادل الجانبان الخبرات المختلفة بشأن آلية عمل الأمانة العامة في كلا المجلسين، لاسيما في ظل وجود مذكرة تفاهم سابقة بين الأمانتين.

اتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين الأمانتين العامتين سواء في مجال التدريب البرلماني أو في مجال الدعم الفني والبحثي لعمل البرلمانات بشكل عام.