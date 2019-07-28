طلب إحاطة في البرلمان بشأن "المقابلات الشخصية" ببعض المدارس

كتب – أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن صعوبة المقابلات الشخصية التي تجريها بعض المدارس الخاصة مع الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، وحول ما وصفه بالأسباب الغريبة التي يتم على أساسها الرفض أو القبول.

وقال بركات في طلب الإحاطة، إن إدارات المدارس تجد أن من حقها اختيار الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط المدرسة واختباراتها، إلا أن أسباب رفض الطلاب تكون غريبة وتنم عن طبقية واضحة، مشيرا إلى أن بعض المدارس ترفض الطفل لأنه يسكن في منطقة عشوائية لا تليق بمستوى المدرسة، أو لانفصال الأم والإبن أو طريقة تعامل الآباء مع الأبناء، ولوظيفة الوالدين.

وتابع:" نجد الاختبارات التي تجريها المدارس للأطفال لا تتناسب إطلاقا مع طفل يتقدم للالتحاق بمرحلة "kg" والمرحلة التي تسبقه، فيواجه الطفل ذو الأربعة أعوام أو أقل بسيل من الأسئلة لا تناسب عمره، أو حتى درجة تفكيره، إضافة إلى طرح أسئلة تتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسرة الطفل، وبعد كل هذا العناء يتم رفضه، ما يشعر الأهل بالإحباط والفشل وتأنيب الضمير، ويبدأون توجيه اللوم للطفل.

وطالب النائب بوضع نماذج أو مستوى محدد من قبل وزارة التربية والتعليم للامتحانات على يد تربويين وأساتذة علم نفس، ليستوعبها الطفل وتكون دقيقة، وأن تحدد كل مدرسة الشروطها التي ترغبها في طلابها وذويهم من البداية، دون أن تخضع الأسرة لكل هذا الكم من الضغط العصبي والنفسي، حتى لا يقعوا فريسة للشعور بالفشل والإحباط.