القوى العاملة: صرف 103 آلاف جنيه مستحقات وتعويضات لـ 6 عمال بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أي ما يوازي 103 آلاف و100 جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان وزير القوى العاملة، كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة الشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "زهرى . ج" مع كفيله "محمد .و. خ" وصرف ١٦٠٠ دينار أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري، وخطاب إنهاء خدمات لسحب الضمان الاجتماعي.

كما تم حل شكوى المواطن المصري "مصطفى" وحصل على مستحقاته البالغة ٦٠٠ دينار، أي ما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة، وتم حصول كل من العامل "إبراهيم.أ"، و"هاني. م"، و"السعيد.م"، و"أحمد.أ" على براءة ذمتهم.

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم" ماهر. أ. ز. ص" بمبلغ ٣٠٠ دينار، ما يعادل ٧٥٠٠ جنيه، ولورثة المرحوم "عمرو. ع. ج" بمبلغ ٨٩٢ دينار، ما يعادل ٢٢ ألف جنيه، لورثة المرحوم "أشرف. أ. ع" بمبلغ ٣٤٧ دينار، ما يعادل ٨٦٠٠ جنيه، ولورثة المرحوم "سمير. ط. ع" بمبلغ ٤١٢ دينار، ما يعادل ١٠ آلاف جنيه مصري وتحويلها جميعها للورثة.