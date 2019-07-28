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    البيئة: ورش عمل بشأن زراعة الأسطح في الإسكندرية

    11:30 ص الأحد 28 يوليه 2019
    البيئة: ورش عمل بشأن زراعة الأسطح في الإسكندرية

    ورشة عمل

    كتب- محمد نصار:

    نفذت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، حملات تفتيش مكثفة على عدد من المنشآت الصناعية والخدمية بالإسكندرية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لقانون البيئة.

    وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم التفتيش على عدد من الفنادق والمنشآت الصناعية بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

    كما أجرى مندوبو الفرع القياسات البيئية لعدد من الشركات للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقًا لقانون البيئة كما تابعوا منظومة الفحم بمينائي الإسكندرية والدخيلة للتأكد من كافة الإجراءات.

    ونظمت لجنة المرأة بفرع الإسكندرية ندوة للتوعية وورشة عمل حول زراعة الأسطح بمؤسسة دار الحنان تضمنت شرح لكيفية استغلال المساحات الممكنة فوق الأسطح في الزراعة بهدف تقليل التلوث وتنقية الهواء بالإضافة إلى كيفية إنتاج غذاء صحي كما تطرقت الندوة إلى فرص العمل التي سيقوم المشروع بتوفيرها خلال الفترة المقبلة.

    وزارة البيئة زراعة الأسطح الإسكندرية حملات تفتيش المنشآت الصناعية

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