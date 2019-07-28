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    وزير الأوقاف يشكل غرفة عمليات برئاسة جابر طايع استعدادا للعيد

    11:13 ص الأحد 28 يوليه 2019
    وزير الأوقاف يشكل غرفة عمليات برئاسة جابر طايع استعدادا للعيد

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    قرر وزير الأوقاف تشكيل غرفة عمليات بشأن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني.

    ونص قرار وزير الأوقاف، الصادر صباح الأحد، على أن تضم الغرفة في عضويتها المركزية الشيخ صبري يس دويدار، رئيس قطاع المديريات، والدكتور السيد حسين عبدالباري، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون مديريات الوجه البحري، وعبد الحميد عمر مدير مكتب الوزير، والدكتور محمد الشحات أبوستيت مدير عام بالمتابعة، ورفيق إبراهيم القاضي، مدير عام المكتب الفني.

    وأصدر وزير الأوقاف توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات فرعية بالمديريات الإقليمية برئاسة مدير المديرية، تكون مهمتهم جميعا كل فيما يخصه الإعداد الجيد لساحات وصلاة العيد، ومتابعة مشروع صكوك وذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح، وجمع الجلود وتوريد ثمنها لصالح مشروع الصكوك، وتكثيف الندوات العلمية في العشر الأول من ذي الحجة.

    كان وزير الأوقاف اعتمد 6505 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، على مستوى الجمهورية.

    وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة، عقب غروب الشمس، يوم الخميس المقبل.

    وزارة الأوقاف عيد الأضحى جابر طايع

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