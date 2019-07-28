حدث ليلا| مؤشرات شبه نهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. وإطلاق نار في نيويورك

القاهرة (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويمكن التعرف على أبرز الأحداث من خلال التالي :

بكاء وهجوم وحكاية.. ماذا قالت ريهام سعيد في ظهورها الأول بعد مرضها؟

قبل يوم من عودتها للظهور الإعلامي منذ أزمتها الصحية الأخيرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد بتصريحات مثيرة عن مرضها، كما دافعت عن نفسها من الاتهامات التي ارتبطت بها من رواد "السويشال ميديا".

التعليم تكشف سبب ارتفاع عدد التظلمات من نتائج الثانوية العامة

كشف خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، سبب ارتفاع عدد التظلمات من نتائج الثانوية العامة هذا العام.

الجزار: مضاعفة المعمور إلى 14% الأمل الوحيد لمشكلة الحيز المكاني

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة مصر الأولى هي أن الحيز المكاني الذي يعيش فيه 100 مليون شخص هو 6% فقط من مساحة الدولة المصرية، ولم يكن هناك أمل أو حل سوى مضاعفة المعمور الذي يعيش عليه المواطنون حتى يصل إلى 14%.

عميد "إعلام الأزهر" يحسم الجدل بشأن ظهور نتائج الامتحانات

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن نتائج بعض الفرق المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

جونسون: "بريكست" يمنح بريطانيا فرصة اقتصادية هائلة

شدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي (بريكست) سوف يمنح بلاده "فرصة هائلة" لتغيير توجهها الاقتصادي فيما روج لخططه للتنمية ما بعد البريكست أمس السبت.

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بواشنطن

انقطع التيار الكهربائي عن مناطق في شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن مما أثر على نحو 39 ألف مشترك، حسبما أعلنت شركة الكهرباء المحلية عبر تويتر مساء السبت.

"حمام مائي لكل المفترسات".. كيف تستعد حدائق الحيوان لاستقبال عيد الأضحى؟

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز حدائق الحيوان بكافة المحافظات.

رابطة مصنعي السيارات: "خليها تصدي" أثرت على السوق بنسبة 5% فقط

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن سوق السيارات تأثر بحملة "خليها تصدي"، ولكن ليس بالنسب التي يقال عنها.

ترامب يصف ماكرون "بالحماقة" ويهدد بفرض تعريفات جمركية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالحماقة" بسبب ضريبة الخدمات الرقمية، ملوحا بإنه سيفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي في الولايات المتحدة كرد مقابل.

زلزال بقوة 6.3 درجة قرب الساحل الجنوبي لهونشو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة في البحر قرب الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

إصابة 29 شخصا جراء سقوط فرع شجرة على مسرح في الهواء الطلق بألمانيا

أصيب 29 شخصا، بينهم 6 في حالة خطيرة، عندما سقط فرع شجرة كبير على الجمهور في مسرح في الهواء الطلق مساء السبت في شمال ألمانيا، وفقا للشرطة الألمانية.

"رعب وبكاء وملاريا".. حكايات أطفال داعش العائدون إلى تركيا (صور)

على كرسي مُتأرجح، تجلس نيسا، البالغة من العمر 9 أعوام، تبتسم ابتسامة شاردة حين تتذكر قبلة والدتها في آخر مقابلة بينهما، قبل حوالي شهر واحد، في أحد مُعتقلات العراق، حيث تقضي الأم عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة مساعدة تنظيمات إرهابية.

قبل ساعات من النتيجة| مؤشرات شبه نهائية لتنسيق المرحلة الأولى: 98.5% للطب

تعلن وزارة التعليم العالي، صباح الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالعام الجامعي الجديد 2019 – 2020 التي استمرت لمدة 6 أيام بعد أن تم مدة فترة التسجيل حتى أمس الجمعة.

الكرملين: إعدادات لزيارة بوتين إلى فرنسا أغسطس المقبل

ذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن إعدادات تجري لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

بومبيو ونظيره الياباني يؤكدان التزامهما بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

أكد وزير الخارجية مايكل بومبيو ونظيره الياباني تارو كونو التزامهما المشترك بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية نهائياً بصورة يتم التحقق منها بالكامل.

واشنطن توافق على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات "إف 16" الباكستانية

وافقت الولايات المتحدة على تقديم دعم فني ولوجستي لطائرات (إف 16) الباكستانية، بقيمة 125 مليون دولار.

"الإعلام الأمني العراقية":مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة لاصقة في كربلاء

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة لاصقة في محافظة كربلاء.

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بواشنطن

انقطع التيار الكهربائي عن مناطق في شمال غربي العاصمة الأمريكية واشنطن مما أثر على نحو 39 ألف مشترك، حسبما أعلنتشركة الكهرباء المحليةعبر تويتر مساء السبت.

بوتين يغوص لمشاهد غواصة غارقة تعود للحرب العالمية الثانية خلال زياته لبحر البلطيق

غاص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن غواصة بحثية يوم السبت أثناء رحلته إلى جزيرة هوجلاند المطلة على بحر البلطيق.

جونسون: "بريكست" يمنح بريطانيا فرصة اقتصادية هائلة

شدد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على أن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي (بريكست) سوف يمنح بلاده "فرصة هائلة" لتغيير توجهها الاقتصادي فيما روج لخططه للتنمية ما بعد البريكست أمس السبت.

صاعقة تقتل عداءة خلال سباق جبلي شمالي إيطاليا

لقيت عداءة نرويجية حتفها أمس السبت بعد أن أصابتها صاعقة خلال منافستها في سباق جبلي شمالي إيطاليا.